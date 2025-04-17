РФ ударила по энергетике несмотря на "перемирие": атакован объект ДТЭК

Энергетическое "перемирие"

При посредничестве США Украина и Россия договорились прекратить удары по энергетической и портовой инфраструктуре. Так называемое "перемирие" вступило в силу 25 марта.

Однако уже вскоре после этого Россия нарушила договоренности, нанеся удары по объектам энергосистемы в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Отметим, что оккупанты придумали фейк о якобы ударах ВСУ по энергообъектам в России. На самом деле Силы обороны не нарушают установленное "энергетическое перемирие" в отличие от врага.

Добавим, что за 22 дня так называемого "энергетического перемирия" российские войска убили почти в 2,5 раза больше украинцев, чем за такой же период перед его объявлением.

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