РФ ударила дроном по газовозу в Черниговской области: трое погибших, среди них - ребенок

Российская армия днем четверга, 3 сентября, нанесла удар по Черниговской области. Известно о трех погибших, среди них – 6-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Черниговскую ОВА.

По предварительным данным, россияне атаковали приграничья Корюковского района. Они попали беспилотником в автомобиль, который вез сжиженный газ людям. В результате удара баллоны с газом сдетонировали и загорелись жилые дома.

Уже известно о трех погибших, среди них – 6-летний ребенок. Также известно о четверых раненых - 4-летний мальчик, 13-летняя девочка и двое мужчин. Они были госпитализированы.

Двое детей стабилизировали и перевели в Черниговскую областную детскую больницу. Их состояние тяжелое.

Фото: последствия удара по Черниговской области 3 октября (t.me/chernigivskaODA)

Оккупация Черниговской области

Российские войска вторглись в Черниговскую область в начале полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Чернигов стал одним из первых городов, подвергшихся массированным обстрелам и атакам со стороны российских сил. Несмотря на то, что город не был полностью оккупирован, область испытала значительные разрушения инфраструктуры, а российские войска долгое время удерживали контроль над частями области.

Хотя российские войска покинули регион, область продолжает подвергаться обстрелам и воздушным атакам из-за близости к границе с Россией.

В августе российская армия нанесла удары по городу Бахмач Черниговской области, враг попал по гражданской инфраструктуре.

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