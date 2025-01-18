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РФ ударила баллистикой по Запорожью: повреждены здания, есть раненые

Фото: на месте попаданий работают пять бригад скорой помощи (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Утром в субботу, 18 января, Россия атаковала Запорожье баллистическим вооружением. В результате атаки есть разрушения, повреждены здания, а также ранены люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Враг ударил по центру областного центра", - рассказал Федоров в 06:54.

Он уточнил, что из-за вражеской атаки было частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный транспорт.

Позже, по состоянию на 07:26 стало известно, что количество пострадавших в Запорожье возросло до 6.

"Одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие в больнице. Медики оказывают необходимую помощь", - написал глава Запорожской ОВА.

Он добавил, что на месте попаданий работают пять бригад скорой помощи.

 

Восемь пострадавших

Около 8:30 количество пострадавших возросло до 8 человек. 

"Одна женщина находится в тяжелом состоянии", - отметил Федоров.

Обстрелы Запорожья и области

Также Федоров подвел итоги в течение суток. Он проинформировал, что за это время враг нанес 241 удар по 9 населенным пунктам Запорожской области, а именно:

  • войска РФ совершили 2 ракетных удара по Запорожью;
  • 132 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку;
  • 2 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки;
  • 105 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - резюмировал Федоров.

Утренняя атака РФ по Украине

Напомним, что кроме Запорожья Россия атаковала Киев, в результате чего в городе возникли пожары, течет вода и есть пострадавшие.

В частности, падения обломков баллистики фиксировали в Деснянском и Голосеевском районах. Но больше всего пострадал Шевченковский, где известно минимум о трех, а по данным КМВА уже четырех погиблих. Кроме того, в этом районе горело нежилое здание, были выбиты окна и было задымление в подъезде жилого дома, повреждены стеклянные элементы входа в метро "Лукьяновская" и не только.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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