РФ ударила баллистикой по Запорожью: повреждены здания, есть раненые

"Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Враг ударил по центру областного центра", - рассказал Федоров в 06:54.

Он уточнил, что из-за вражеской атаки было частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный транспорт.

Позже, по состоянию на 07:26 стало известно, что количество пострадавших в Запорожье возросло до 6.

"Одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие в больнице. Медики оказывают необходимую помощь", - написал глава Запорожской ОВА.

Он добавил, что на месте попаданий работают пять бригад скорой помощи.

Восемь пострадавших

Около 8:30 количество пострадавших возросло до 8 человек.

"Одна женщина находится в тяжелом состоянии", - отметил Федоров.

Обстрелы Запорожья и области

Также Федоров подвел итоги в течение суток. Он проинформировал, что за это время враг нанес 241 удар по 9 населенным пунктам Запорожской области, а именно:

войска РФ совершили 2 ракетных удара по Запорожью;

132 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку;

2 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки;

105 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - резюмировал Федоров.