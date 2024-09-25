РФ ударила по многоэтажке в Харькове, а Зеленский выступил в ООН: новости за 24 сентября

Война России против Украины: последние новости

РФ массированно атаковала Украину, выпустив 81 "Шахед" и несколько ракет разных типов.

Президент Украины заявил, что "война с РФ ближе к завершению, чем многие думают".

Москва пытается помочь избранию Трампа с помощью ШИ-контента, - американская разведка

Сотрудник Управления директора национальной разведки (ODNI), выступая на условиях анонимности, заявил, что Россия создала больше контента на основе искусственного интеллекта (ИИ) для влияния на президентские выборы в США, чем любое другое иностранное государство.

Это, по его словам, происходит в рамках более масштабных усилий по поддержке Дональда Трампа и очернению вице-президента Камалы Гаррис и Демократической партии, в том числе посредством "теорий заговора".

Дуда выступил против блокирования вступления Украины в ЕС из-за "волынской резни"

Таким образом, президент Польши Анджей Дуда раскритиковал заявление польского министра обороны Косиняка-Камиша о намерениях блокировать вступление Украины в ЕС, если вопрос Волыни между Варшавой и Киевом не будет решен.

"Если кто-то говорит, что он собирается заблокировать вступление Украины в ЕС, то тем самым он вписывается в политику Путина", – отметил Дуда.

Россия готовит новые обстрелы. Украина призвала Испанию ускорить поставки танков и ПВО

С ответным призывом выступил заместитель министра обороны Александр Балануца во время встречи с послом Испании в Украине.



"По возможности нуждаемся в ускорении поставки средств ПВО, в частности Hawk. Враг не прекращает воздушный террор и масштабные обстрелы, поэтому мы должны сделать все, чтобы ЗРК оказались в руках наших военных как можно быстрее", - подчеркнул Балануца.

РФ отказывается эвакуировать свое население из Курской области, - спикер комендатуры ВСУ

"К нам звонит очень много сейчас родственников из разных уголков – и из России, и из Беларуси, и из Франции, и из Польши, чьи родственники остались на этой территории. Они обращались во все возможные инстанции в Российской Федерации, но получили отказ", - рассказал спикер комендатуры Вооруженных сил Украины в Судже Алексей Дмитрашковский.

По словам одной из женщин, в российских инстанциях ей заявили, что проблемы тех, кто находится подконтрольной украинским воинам территории Курской области – их не обходят.

Этажи "сложились". Что известно о последствиях удара КАБами по высоткам в Харькове

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Харьков во вторник, 24 сентября. Прилёты зафиксированы в нескольких районах города.

РБК-Украина в материале рассказывает о последствиях удара по Харькову.

Китай впервые в истории вывел все свои авианосцы в море, - The Telegraph

Как пишет издание, в минувшие выходные все три китайских авианосца - бывший советский "Ляонин", его сестринский корабль местного производства "Шаньдун" и новейший, самый большой и лучший авианосец китайского производства "Фуцзянь" - были в море.

Готовят этой осенью. Зеленский раскрыл детали российского плана атак на АЭС Украины

"И этой осенью они даже более циничны. Они готовы сделать мишенью наши атомные электростанции, три АЭС. У нас есть такая информация и доказательства этого", - отметил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН.

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