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У РФ помер головред "улюбленої газети Путіна"

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Москва, Середа 14 вересня 2022 11:42
У РФ помер головред "улюбленої газети Путіна" Фото: головний редактор газети "Комсомольська правда" Володимир Сунгоркін (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Головний редактор і генеральний директор найпопулярнішої російської газети "Комсомольська правда" Володимир Сунгоркін помер на 69 році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву видання.

Володимир Сунгоркін народився в Хабаровську. Його журналістська кар'єра почалася в 70-і роки, а вже в 1985 він перейшов у московську редакцію "Комсомольської правди".

Після розпаду СРСР він придбав видання і перетворив його в одне з найпопулярніших ЗМІ в Росії. Газета мала рекордні тиражі - в піковий момент понад 35 млн примірників на день. "Комсомольська правда" була однією з найбільш тиражних газет у світі.

Також Сунгоркін володів газетою "Радянський спорт" і "Експрес-газетою". Пізніше медіамагнат створив радіо "Комсомольська правда" і хотів запустити телеканал. Але ця сфера виявилася занадто витратною, тому Сунгоркін продав холдинг близькому до Кремля бізнесмену Григорію Березкіну.

Сайт газети в місяць відвідують близько 65 млн користувачів. Це робить його найбільш відвідуваний з приватних ЗМІ в Росії.

Улюблена газета Путіна

"Комсомольська правда" майже завжди підтримувала курс Кремля і президента РФ Володимира Путіна. Журналісти видання критикували тільки окремих чиновників.

Сам Сунгоркін позиціонував газету як "улюблене видання Путіна". Журналіст отримав орден "За заслуги перед Вітчизною" і ряд інших державних нагород.

Нагадаємо, нещодавно у Росії загадково загинув Іван Печорін. Він був топ-менеджером російської корпорації розвитку Далекого Сходу і Арктики (КРДВ).

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