З РФ в Україну намагалися потрапити "кримінальний авторитет" зі списку РНБО та "злодій в законі"

"Правоохоронці затримали двох осіб без будь-яких документів. За оперативними даними, порушниками є "злодій в законі" на прізвисько "Леван Гальський" та "кримінальний авторитет", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 42-річний "злодій в законі" є громадянином РФ, а у травні поточного року був включений до санкційного списку РНБО.

Як повідомляють правоохоронці, його спільником виявився 31-річний громадянин Грузії та за сумісництвом "кримінальний авторитет".

Відомо, що обидва чоловіка затримані. Наразі з ними працюють правоохоронці.

Фото: затримання правоохоронцями "злодія в законі" на прізвисько "Леван Гальський" та "кримінального авторитета" (dpsu.gov.ua)