РФ в этом году получила новые самолеты, но производство едва покрывает потери, - Defence24

Российская Федерация в этом году поставила своим военным 24 новых боевых самолета. Но это производство едва покрывает потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.
По данным издания, в течение года в российские военно-космические силы поступили:
В конце декабря россияне объявили о последних поставках Су-34 и Су-57. Но по данным СМИ, фото- и видеоматериалы свидетельствуют, что речь идет лишь об отдельных экземплярах, а не масштабных партиях.
В то же время, за этот же период Россия потеряла по меньшей мере 23 единицы авиатехники:
Кроме этого были уничтожены два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Як-130 и тяжелый беспилотный боевой самолет С-70 "Охотник".
В Defence24 пишут, что большинство потерь российских является следствием аварий - износа и дружественного огня.
Стоит напомнить, что 9 июня ГУР сообщило о том, что на территории аэродрома "Ахтубинск" был нанесен удар по российскому самолету Су-57. Также 9 марта дроны атаковали авиазавод в Таганроге, повредив ангар с самолетом А-50.
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