Сколько потеряла русская армия

По оценкам разведки Минобороны Великобритании, Россия ежемесячно теряет от 30 до 40 тысяч военных.

Новый анализ, обнародованный в понедельник, частично опирается на сломанные статистические данные. В нем говорится, что в российской армии уже погибли более 700 тысяч человек.

Если добавить раненых, которые не смогут вернуться на фронт, общие потери превышают два миллиона. В The Telegraph пишут, что такие потери похожи на самые кровавые битвы Первой мировой войны - на Сомме и под Пашендейлом.

Как Кремль отбирает людей в армию

В издании отмечают, что многие ожидали от главы Кремля Владимира Путина полной мобилизации, чтобы пополнять войска на Донбассе.

Россия же проводит скрытую мобилизацию. Предприятиям устанавливают планы по набору людей в армию, а за подписание контракта предлагают миллионные выплаты.