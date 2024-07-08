РФ держит в Черном море ракетоноситель: какой возможен залп "Калибров"

В Черном море по состоянию на это утро фиксируется пребывание одного российского ракетоносителя. Вражеское судно может совершить залп до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram .

Как проинформировали военные, в то же время в Азовском море были замечены три корабля противника, но они не являются носителями ракет "Калибр".

Кроме того, наблюдается пребывание в акватории Средиземного моря двух российских кораблей, являющихся носителями "Калибров" общим залпом до 24 ракет.

Как рассказали в ВМС, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 8 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 7 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор.

Также в военном ведомстве добавили, что страна-агрессор Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).