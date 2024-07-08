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РФ держит в Черном море ракетоноситель: какой возможен залп "Калибров"

Понедельник 08 июля 2024 06:57
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РФ держит в Черном море ракетоноситель: какой возможен залп "Калибров" Фото: РФ вывела в Черное море носители ракет "Калибр" (скрин с видео на YouTube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море по состоянию на это утро фиксируется пребывание одного российского ракетоносителя. Вражеское судно может совершить залп до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

Как проинформировали военные, в то же время в Азовском море были замечены три корабля противника, но они не являются носителями ракет "Калибр".

Кроме того, наблюдается пребывание в акватории Средиземного моря двух российских кораблей, являющихся носителями "Калибров" общим залпом до 24 ракет.

РФ держит в Черном море ракетоноситель: какой возможен залп &quot;Калибров&quot;

Как рассказали в ВМС, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 8 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 7 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор.

Также в военном ведомстве добавили, что страна-агрессор Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, ранее в мониторинговых группах сообщалось, что этой ночью, 8 июля, на фоне очередной воздушной атаки РФ по территории Украины, в Черном море фиксировалось пребывание двух вражеских носителей ракет "Калибр".

Добавим, на днях спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что РФ научилась заправлять подлодки крылатыми ракетами. В настоящее время загрузка проходит в российском городе Новороссийск.

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