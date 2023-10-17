РФ держит в Черном море подлодку: сколько на ней ракет

Офицер отметила, что в настоящее время в акватории Черноморского региона наблюдается шторм, что усложняет для надводных плавсредств ЧФ РФ нахождение в море.

"Море в целом на нашей стороне - оно мощно штормит... 4-5 баллов, это большое волнение моря, следовательно, надводные ракетоносители были заведены в пункты базирования еще за сутки, когда только начинался шторм, и сейчас находится на чередовании только подводный ракетоноситель. Его снаряжение – до четырех ракет типа "Калибр"", - рассказала она.

При этом Гуменюк обратила внимание о повышенной опасности для граждан в случае ракетной атаки с подлодок.

"Напомню, что обнаружение пусков именно с подлодки для систем противовоздушной обороны может быть затруднено. Поэтому, когда мы говорим о такой угрозе, нужно учитывать, что для перехода в укрытие есть несколько минут, и не медлить с этим", - акцентировала представитель Сил обороны юга Украины.

"Сейчас корабельная группировка продолжает находиться в том же районе, где им кажется, что пока безопасно - это от восточного побережья Крыма до российского Новороссийска. Их всего девять. Очевидно, что в результате шторма будут введены в пункты базирования", - сообщила Гуменюк.

Кроме того, еще один вражеский корабль освещает обстановку в Азовском море, добавила она.

Ночная воздушная атака РФ 17 октября

Российские войска этой ночью снова нанесли по Украине комбинированный удар с применением ракет и дронов-камикадзе. Как сообщили утром в командовании Воздушных сил ВСУ, противник нанес ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Силами и средствами ПВО ВСУ была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 вражеских Shahed-136/131".