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РФ держит в Черном море подлодку: сколько на ней ракет

Иллюстретивное фото: РФ держит на боевом дежурстве в Чорном море подводную лодку с ракетами "Калибр" (mil.ru)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты держат в Чорном море на боевом дежурстве 9 суден, среди них есть одна подводная лодка - ракетоноситель, на борту которой могут быть "Калибры".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Офицер отметила, что в настоящее время в акватории Черноморского региона наблюдается шторм, что усложняет для надводных плавсредств ЧФ РФ нахождение в море.

"Море в целом на нашей стороне - оно мощно штормит... 4-5 баллов, это большое волнение моря, следовательно, надводные ракетоносители были заведены в пункты базирования еще за сутки, когда только начинался шторм, и сейчас находится на чередовании только подводный ракетоноситель. Его снаряжение – до четырех ракет типа "Калибр"", - рассказала она.

При этом Гуменюк обратила внимание о повышенной опасности для граждан в случае ракетной атаки с подлодок.

"Напомню, что обнаружение пусков именно с подлодки для систем противовоздушной обороны может быть затруднено. Поэтому, когда мы говорим о такой угрозе, нужно учитывать, что для перехода в укрытие есть несколько минут, и не медлить с этим", - акцентировала представитель Сил обороны юга Украины.

"Сейчас корабельная группировка продолжает находиться в том же районе, где им кажется, что пока безопасно - это от восточного побережья Крыма до российского Новороссийска. Их всего девять. Очевидно, что в результате шторма будут введены в пункты базирования", - сообщила Гуменюк.

Кроме того, еще один вражеский корабль освещает обстановку в Азовском море, добавила она.

Ночная воздушная атака РФ 17 октября

Российские войска этой ночью снова нанесли по Украине комбинированный удар с применением ракет и дронов-камикадзе. Как сообщили утром в командовании Воздушных сил ВСУ, противник нанес ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Силами и средствами ПВО ВСУ была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 вражеских Shahed-136/131".

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