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РФ держит в Черном море два носителя "Калибров": какой возможен залп

Фото: россияне могут выпустить по Украине более 10 ракет (t.me/nexta_live)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня Российская Федерация снова держит в Черном море свои ракетоносители. Поэтому для Украины по-прежнему существует потенциальная угроза применения вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, 5 декабря, в Черном море зафиксировано 2 вражеских корабля. Оба являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни и месяцы, суда россиян отсутствуют. Однако 6 вражеских кораблей заметили в Средиземном море, 4 из которых являются носителями "Калибров" с общим залпом до 41 ракеты.

Также военные проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 0 судов, и соответственно 0 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 7 судов, из них 4 судна продолжили движение из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.

Напомним, недавно представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что "Калибры" россиян уже не являются таким результативные оружием против Украины, как раньше. Его эффективность существенно снизилась.

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