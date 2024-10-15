РФ в неделю тратит на войну в Украине больше, чем 80% ее регионов в год, - The Moscow Times
Российская Федерация за неделю войны в Украине тратит больше, чем 80% ее регионов в год. Об этом свидетельствует проект бюджета РФ на следующий год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Moscow Times.
По данным издания, в следующем году Россия планирует военные расходы на уровне 13,2 триллиона рублей, или же 95,4 миллиарда долларов в течение 2025 года. Из этого следует, что в день в России на войну планируют тратить 38 млрд. рублей или почти 275 миллионов в долларах США.
При этом в российском бюджете расходы на армию и силовиков составляют 11,1 трлн. рублей, или около 210 млрд. рублей в неделю.
При этом в России только 18 субъектов федерации из 83 имеют бюджеты, превышающие недельные расходы РФ на войну в Украине. В их числе Москва, Петербург и соответствующие области. Еще четыре региона за год тратят меньше, чем Россия тратит на войну в Украине за один день – 30 млрд. рублей или 217 млн. долларов.
Напомним, сегодня РБК-Украина писала о том, что с 1 января по 1 октября 2024 г. Силы обороны Украины уничтожили 10 373 артиллерийские системы российских оккупантов.
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