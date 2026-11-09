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РФ существенно изменила тактику ударов по энергосистеме Украины, - Шмыгаль

22:24 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
РФ существенно изменила тактику ударов по энергосистеме Украины, - Шмыгаль Фото: первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
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Россия перешла к комплексной стратегии разрушения украинской энергосистемы. Враг массированно использует дроны с турбореактивными двигателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Россия меняет тактику

Шмыгаль отметил, что на сроки ремонтных работ оказывает влияние интенсивность российских атак.

"Этой осенью враг перешел к комплексной стратегии разрушения украинской энергосистемы, существенно изменив тактику. Враг массово использует дроны с турбореактивными двигателями в режиме поиска цели, с использованием MESH-сетей и ИИ, что повышает точность ударов", - говорит он.

Под атаками, по словам министра, в первую очередь находились ключевые подстанции, распределительные устройства, линии электропередач, ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и нефтегазовая инфраструктура.

Ситуация в энергосистеме

Шмыгаль отметил, что особенно сложной остается ситуация с электроэнергией в Киеве и Днепре. В этих городах восстановительные работы продолжаются круглосуточно и непрерывно.

"Для помощи уже сформированы дополнительные бригады энергетиков", - уточнил он.

Параллельно, по словам министра, усиливается устойчивость громад из-за развития и запуска уже установленного распределенного поколения.

"Скоординировали работу контактных центров Киева, операторов систем распределения и Правительственного контактного центра с целью более быстрой и качественной обработки запросов и жалоб граждан", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия ударила по критически важной подстанции, обеспечивающей работу Хмельницкой АЭС. Это чревато ядерной безопасностью всей Европы, говорит Шмыгаль.

Кроме того, Россия планирует вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины и устроить масштабный гуманитарный кризис. Главными целями для ударов враг избрал Киев, Харьков и Одессу.

Также РФ возобновила удары по украинской энергетике, из-за чего перебои со светом уже начались в Киеве и ряде регионов в преддверии отопительного сезона.

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