РФ существенно изменила тактику ударов по энергосистеме Украины, - Шмыгаль

Россия перешла к комплексной стратегии разрушения украинской энергосистемы. Враг массированно использует дроны с турбореактивными двигателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Россия меняет тактику

Шмыгаль отметил, что на сроки ремонтных работ оказывает влияние интенсивность российских атак.

"Этой осенью враг перешел к комплексной стратегии разрушения украинской энергосистемы, существенно изменив тактику. Враг массово использует дроны с турбореактивными двигателями в режиме поиска цели, с использованием MESH-сетей и ИИ, что повышает точность ударов", - говорит он.

Под атаками, по словам министра, в первую очередь находились ключевые подстанции, распределительные устройства, линии электропередач, ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и нефтегазовая инфраструктура.

Ситуация в энергосистеме

Шмыгаль отметил, что особенно сложной остается ситуация с электроэнергией в Киеве и Днепре. В этих городах восстановительные работы продолжаются круглосуточно и непрерывно.

"Для помощи уже сформированы дополнительные бригады энергетиков", - уточнил он.

Параллельно, по словам министра, усиливается устойчивость громад из-за развития и запуска уже установленного распределенного поколения.

"Скоординировали работу контактных центров Киева, операторов систем распределения и Правительственного контактного центра с целью более быстрой и качественной обработки запросов и жалоб граждан", - говорит он.