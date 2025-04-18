РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)

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Когда и чем ударила РФ по Харькову в Страстную пятницу

Есть ли жертвы, сколько людей пострадали

Какие последствия террористической атаки России

Чем атаковала РФ

Россия нанесла ракетный удар по Харькову около 5:10. По данным прокуратуры, оккупанты выпустили три баллистические ракеты "Искандер" по Основянскому району Харькова.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. При осмотре правоохранители, что подрыв вражеской ракеты состоялся в воздухе для поражения большей территории и объектов.

Фото: обломки российских ракет (t.me/prokuratura_kharkiv)

Стоит отметить, что Россия не впервые бьет по гражданским баллистикой с кассетными боеприпасами, а ракета взрывается в воздухе. Захватчики уже применяли такую тактику во время смертоносных ударов по Кривому Рогу и Сумах в апреле.

Также добавим, что российские террористы ударили по Харькову в важный для христиан день - Страстную пятницу, который считается днем скорби и тишины. В Вербное воскресенье, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по Сумах, в результате чего погибли десятки украинцев.

Фото: РФ выпустила по Харькову три ракеты (t.me/dsns_telegram, t.me/prokuratura_kharkiv)

Жертва и пострадавшие

После удара по Харькову местные власти сообщили о пяти пострадавших, но количество раненых стремительно росло. По состоянию на 9:40 мэр города сообщил, что количество пострадавших возросло до 74 человек.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ранения и острый шок получили 59 человек. Среди пострадавших - четыре девочки в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет, а также 17-летний парень.

Глава Харьковской ОВА уточняет, что госпитализировали 13 раненых, из них двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Харькове есть жертва российского обстрела - погиб 79-летний мужчина. Он во время ракетного удара находился в своей квартире.



Повреждения в Харькове

Под атакой российских террористов оказался Основянский район Харькова.

Попадания зафиксированы по жилому кварталу среди многоквартирных домов. Еще одна ракета попала в гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.

"В результате обстрела пострадало более 50 многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей", - сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры.



В ГСЧС уточняют, что из-за обстрела в Харькове повреждены многоэтажные жилые дома, учебное заведение, легковые авто. На территории предприятия загорелась крыша двухэтажного корпуса, цех и здание. Огонь распространился на площадь около 450 квадратных метров.

Фото: местные СМИ показали последствия удара по Харькову (t.me/place_kharkiv)