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РФ в специфической стадии, ищет варианты, чтобы изменить ход войны, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Россия в специфической стадии войны. Стратегически ее проигрыш уже ясен, однако тактически у них есть еще ресурс для новых попыток наступательных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что Украина не оставит без ответа ни одного агрессивного действия оккупантов.

"Враг в специфической стадии. Когда стратегически проигрыш России уже ясен, но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, враг ищет варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они еще контролируют.

"Мы же должны продолжать делать то, что мы делаем - усиливать нашу устойчивость, быть единственными в стремлении обеспечить нашу армию необходимым оружием и оборудованием. Нам нужно говорить одним голосом с миром по поставкам оружия. А также ежемесячно усиливать глобальное давление на Россию", – подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия должна выйти из этой своей стадии гораздо более ослабленной, чем она предполагает для себя в худших сценариях.

Напомним, в материале РБК-Украина вы можете узнать мнение экспертов, относительно каких направлений россияне могут пойти в новое наступление на Украину и хватит ли у них техники.

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Владимир ЗеленскийокупантиВойна России против Украины