РФ скоїла військові злочини в Україні, але з Путіним потрібно продовжувати діалог, - Мішель

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія в Україні скоїла військові злочини. Однак, на його думку, потрібно продовжувати підтримувати діалог з Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шарля Мішеля французькому телеканалу TF1.
"Я глибоко переконаний, що росіяни в Україні вчинили військові злочини", - наводить цитату з інтерв'ю глави Євроради TG COM 24.
На думку Шарля Мішеля, "подобається це чи ні", але потрібно підтримувати діалог з президентом Росії, оскільки сьогодні в Кремлі сидить саме Путін. Глава Євроради додав, що паралельно із цим необхідно "активно зміцнювати оборону східного флангу НАТО".
Нагадаємо, раніше Євросоюз виділив Україні мільярд євро на закупівлю озброєння.
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