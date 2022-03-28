RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ скоїла військові злочини в Україні, але з Путіним потрібно продовжувати діалог, - Мішель

Фото: голова Європейської Ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія в Україні скоїла військові злочини. Однак, на його думку, потрібно продовжувати підтримувати діалог з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шарля Мішеля французькому телеканалу TF1.

"Я глибоко переконаний, що росіяни в Україні вчинили військові злочини", - наводить цитату з інтерв'ю глави Євроради TG COM 24.

На думку Шарля Мішеля, "подобається це чи ні", але потрібно підтримувати діалог з президентом Росії, оскільки сьогодні в Кремлі сидить саме Путін. Глава Євроради додав, що паралельно із цим необхідно "активно зміцнювати оборону східного флангу НАТО".

Нагадаємо, раніше Євросоюз виділив Україні мільярд євро на закупівлю озброєння.

Війна Росії проти України триває 33-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзШарль МишельВійна Росії проти України