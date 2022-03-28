РФ скоїла військові злочини в Україні, але з Путіним потрібно продовжувати діалог, - Мішель

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія в Україні скоїла військові злочини. Однак, на його думку, потрібно продовжувати підтримувати діалог з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шарля Мішеля французькому телеканалу TF1 .

На думку Шарля Мішеля, "подобається це чи ні", але потрібно підтримувати діалог з президентом Росії, оскільки сьогодні в Кремлі сидить саме Путін. Глава Євроради додав, що паралельно із цим необхідно "активно зміцнювати оборону східного флангу НАТО".

"Я глибоко переконаний, що росіяни в Україні вчинили військові злочини", - наводить цитату з інтерв'ю глави Євроради TG COM 24.

Нагадаємо, раніше Євросоюз виділив Україні мільярд євро на закупівлю озброєння.

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