РФ зірвала обговорення "формули Штайнмаєра" і наполягає на" плані " бойовиків, - Гармаш

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника української делегації в ТКГ Сергія Гармаша .

"Основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горезвісної "формули Штайнмаєра", - написав у Facebook Гармаш.

За його словами, на обговоренні реалізації "формули Штайнмаєра" наполягала українська делегація і представник ОБСЄ. Однак росіяни назвали це питання "другорядним" і заявили, що хочуть обговорювати "план дій", представлений бойовиками ОРДЛО.

"Останнє зрозуміло - обговорення Києвом" плану дій "ОРДЛО означатиме визнання їх суб'єктності на переговорах", - резюмував він.