ua en ru
Пт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ сегодня "уронила" еще два ФАБа в Белгородской области, там проводят эвакуацию

Пятница 27 декабря 2024 16:48
UA EN RU
РФ сегодня "уронила" еще два ФАБа в Белгородской области, там проводят эвакуацию Иллюстративное фото: РФ "уронила" еще два ФАБа в Белгородской области (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Самолеты российской армии уронили еще две авиабомбы рядом с жилыми домами в Белгородской области. Там было эвакуировано более 150 жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Как пишет издание, 26 декабря произошел "внештатный сход" ФАБ-500 рядом с жилым домом на улице Победы в селе Кущево Яковлевского городского округа Белгородской области.

Там эвакуированы более 150 жителей села, пострадавших нет. Бомбу должны вывезти и уничтожить. Другая авиабомба упала рядом с жилым домом в селе Пушкарное. Жители также не пострадали.

Не первый случай падения авиабомб в России

В общем ASTRA пишет о по меньшей мере 165 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на оккупированных территориях Украины за 2024 год.

В частности, 19 ноября, как сообщала ASTRA, российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области.

А 1 декабря за день в Белгородской области авиация оккупантов потеряла сразу три ФАБ-250. В одном из случаев из-за ЧП пришлось эвакуировать людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Белгородская область Война в Украине
NEWS
Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира, - Тихий
Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира, - Тихий
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта