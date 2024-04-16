РФ сбросила авиабомбу на жилые дома Берислава: пострадали 15 человек

По его данным, удар пришелся по жилой застройке. Повреждены здания провайдера, аптека, жилой дом и другая гражданская инфраструктура.

Также пятнадцать местных жителей получили контузии.

"Травмы – легкие, пострадавшим оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались", – написал Прокудин.

Фото: Россия сбросила авиабомбу на Берислав (t.me/olexandrprokudin)

Ситуация в Херсонской области

Российские террористы ежедневно наносят удары по населенным пунктам Херсонской области. За прошедшие сутки, 4 апреля, враг обстрелял Антоновку, Приднепровское, Кизомис, Понятовку и не только.

Террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов региона, в результате чего повреждения получили 10 частных домов. В частности, были зафиксированы попадания в кооператив, гаражное помещение и компанию газотранспортной системы. Продуктами горения отравились 10 человек.

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