РФ отменила выплаты заключенным, которые заключили контракты и пошли на войну в Украину

"Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы", - сказано в документе.

Данное постановление вступит в силу 1 января 2025 года.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин осенью 2022 года утвердил единовременные выплаты тем, кто заключит контракт с министерством обороны России во время войны. А уже летом этого года размер выплат лицам, заключившим контракт, повысили до 400 тысяч рублей.

Также заметим, что в российских регионах к государственной выплате добавляется и местная, которая может достигать нескольких миллионов рублей. Однако эти выплаты касаются не заключенных, а лиц, которые приходят в военкоматы добровольно.

Мобилизация заключенных в России

Мобилизация заключенных в России стала распространенной практикой во время войны с Украиной. С середины 2022 года сообщалось, что российские власти при поддержке частных военных компаний, в частности ЧВК "Вагнер", вербовали заключенных для участия в боевых действиях, обещая им амнистию, материальное вознаграждение и другие привилегии.

Эта практика подверглась критике правозащитников, которые указывали на нарушение прав человека и непрозрачность условий, в которых оказывались заключенные. Многие из них погибали из-за недостаточной подготовки, а обещания часто не выполнялись.

Как писала недавно украинская разведка, Россия также планирует сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С".