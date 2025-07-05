РФ штурмует Покровское направление: ВСУ сдерживают врага возле десятков населенных пунктов

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Российские войска пытаются развить наступление, используя численное преимущество, но украинские защитники сдерживают атаки.

Что происходит

На Покровском направлении противник атаковал в районах Русиного Яра, Степановки, Новоэкономичного, Полтавки, Владимировки и Разино. Также россияне предприняли попытки прорыва в сторону Удачного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Новосергиевки, Орехового и Алексеевки.

Кроме того, для блокирования Покровско-Мирноградской агломерации противник штурмовал украинские позиции неподалеку Новоэкономичного, Николаевки, Миролюбовки, Новоукраинки, Елизаветовки и Лисовки.

В Генштабе отмечают, что россияне пытаются продвинуться за счет численного преимущества, однако силы обороны продолжают сдерживать врага.

Новопавловское направление

Враг также пытался улучшить свое тактическое положение на Новопавловском направлении. Атаки продолжались в районе Комара, Мирного, Воскресенки, Ялты, Шевченко и Запорожья в Донецкой области.

Украинские силы принимают необходимые меры, чтобы не допустить прорыва.