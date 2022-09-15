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РФ "здає" ОРДЛО? У Росії перестали визнавати паспорти мешканців окупованого Донбасу

Фото: паспорти жителів ОРДЛО перестали визнавати у Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія перестала визнавати власні паспорти, видані на території ОРДЛО, їх власників не пропускають через кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Панує думка, що РФ здає інтереси "республік". Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ. Принаймні тим, хто намагався виїхати із "ЛДНР" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними ГУР, серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) ЗС РФ поширюється інформація, що до 1 грудня має завершитись один із етапів "спецоперації".

"Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів ЗС РФ. Начебто, ці території буде передано під контроль так званим "добровольчим батальйонам". Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів", - додають в розвідці.

Як повідомлялось, росіяни забирають особисті документи у мобілізованих жителів Донецької та Луганської областей. Це дозволяє командуванню окупантів проводити фінансові махінації.

Нагадаємо, жінка, яка першою отримала паспорт РФ в Харківській області, стала підозрюваною.

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