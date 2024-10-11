РФ делает запасы? Чем опасны бомбы Д-30СН и есть ли риски массовых сбросов по Украине

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Как россияне могли нарастить производство УМПБ

Россияне активизировали выпуск УМПБ Д-30СН с доказанной дальностью от 90 км. И несмотря на то, что их начали активно применять только в марте 2024 года с ударов по Харькову и городам на Донбассе, сейчас наблюдается довольно стремительное масштабирование производства.

В частности, об этом говорят серийные номера на обломках боеприпасов, опубликованные профильном Telegram-каналом "Соняшник", который посвящен Воздушным силам Украины.

Фото: обломки УМПБ Д-30СН (t.me/soniah_hub)

По его данным, если за зиму страна-агрессор выпустила 110 УМПБ, то весной вышла на показатели около 160, а летом - более 600 единиц в месяц.

"Эти цифры завышены, но от этого легче не стало. Сам факт увеличения производства говорит, что данные боеприпасы хоть и дорогостоящие, однако оправдали себя на поле боя", - отмечают авторы канала.

Отметим, прилеты таких боеприпасов фиксировались не только в Харькове или Сумах, пара таких бомб недавно ударила по Запорожью.

Из последних можно выделить удар по Славянску 7 октября. В результате были повреждены шесть многоквартирных домов, административное здание и автомойка. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения, среди них 2-летняя и 13-летняя девочки.

Фото: последствия прилета УМПБ в Славянске (t.me mvs_ukraine)

Или удар по Харькову и пригороду 2 октября с помощью двух самолетов Су-34 из Белгородской области. По данным контроля систем ПВО, скорость УМПБ составляла 600 км/ч. В Харькове две бомбы упали на открытой местности, третья попала в пятиэтажку, в результате травмы разной степени тяжести получили 10 человек.

Что это такое и в чем отличие от бомб с УМПК

Из-за быстрой модернизации российских авиабомб легко запутаться в аббревиатурах УМПК и УМПБ.

УМПК - это универсальный модуль планирования и коррекции. Он используется для переоборудования обычных фугасных авиабомб (ФАБ) в корректируемые КАБы путем оборудования крыльями, хвостовым блоком с управляемым оперением и модулем навигации ГЛОНАСС/GPS. Базовый комплект увеличивает дальность применения до 60-70 км.

УМПБ - унифицированный межвидовой планирующий боеприпас. То есть планирующая авиабомба со встренными крыльями, управляемым хвостовым оперением и блоком навигации. Но для увеличения дальности такая бомба оборудуется еще и реактивным двигателем. Ориентировочная общая масса - 250 кг.

Калибр боеприпаса в 300 мм указывает на то, что россияне разрабатывали его для системы "Торнадо-С". Эта система оборудована спутниковой навигацией ГЛОНАСС и новым пультом управления огнем, который позволяет индивидуально выставлять полетную задачу для каждого боеприпаса. Заявленная дальность Д-30СН из "Торнадо-С" может достигать до 200 км. Дальность при запуске с самолетов - от 90 км.

Также разница в том, что УМПБ - это готовый планирующий авиационный боеприпас, тогда как УМПК представляет собой комплект для оснащения бомб и превращения их в КАБы.

Чем опасны планирующие бомбы УМПБ Д-30СН

Собственно, в дальности от 90 км и содержится главная опасность Д-30СН, объясняет авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Они на 20-30 км более дальнобойны, чем бомбы с УМПК. Они аэродинамически лучше, а еще могут запускаться с большего количества платформ. Помимо запуска из ракетных систем залпового огня "Смерч" и "Торнадо", например, если россияне развернут тяжелые БПЛА С-70 "Охотник" (недавно один такой был сбит "дружественным огнем" над Константиновкой, - ред.), то смогут подвесить на них до четырех таких бомб", - рассказал он РБК-Украина.

По мощности они примерно соответствуют ФАБ-250, то есть имеют общую массу 250 кг, масса боевой части (взрывчатого вещества) - около 100 кг.

Конечно, это меньше чем, у ФАБ-500 или ФАБ-1500, которые оккупанты применяют на фронте. "Да, от них больше разрушения, но летят они ближе. Если взять ФАБ-1500 с УМПК, то их только две можно сбросить с одного самолета. А этих можно минимум четыре, а при желании - больше", - отметил собеседник.

За последний год все успехи россиян на фронте связаны исключительно с применением КАБов.

"Они пытались прорвать нашу ПВО, чтобы забросать обычными бомбами. Но это, как пишут западные эксперты, закончилось ошеломительным поражением. Провалом попытки осовременить методы прорыва противовоздушной обороны, которые у них в целом где-то времен конца прошлого века", - добавил Романенко.

К сожалению, противник быстро нашел действенный метод и теперь запускает авиабомбы с расстояния в несколько десятков километров от линии фронта, чтобы не подставлять свои самолеты под зенитно-ракетные комплексы Украины.

Больше УМПБ - больше ударов по Украине?

Может показаться, что наращивание производства может привести к тому, что россияне начнут кратно чаще бить УМПБ по целям в Украине. Но это не совсем так.

"Чтобы доставить бомбу, нужны носители. А их количество в России растет не такими темпами. Несмотря на то, что они остановили производство гражданской авиации, ежегодно производство боевых самолетов падает на 15-20%. В этом году выпустили всего два Су-57, хотя должны были где-то 10-15. То есть у них просто не хватает носителей, чтобы увеличить интенсивность ударов", - объясняет Романенко.

Нынешняя интенсивность высокая потому, что вражеские Су-34 работают "конвейером". На сегодня они загружены, а Су-25 не могут забираться на высоту, с которой запускаются УМПБ.

"Это значит, что если россияне втрое увеличат производство УМПБ, то они втрое увеличат запасы. Возможно, применение увеличится на 15-20% за счет Су-57. Поэтому чтобы втрое больше полетело на нас этих бомб, такого я не ожидаю", - отметил он.

Конечно, противник мог бы отказаться от КАБов с модулями планирования и коррекции в пользу УМПБ. Но это маловероятно, потому что 100-килограммовая бомба малоэффективна при ударах по полевым укреплениям и городской застройке.

"Обвального усиления сбросов не будет. Но то, что они сделают большие запасы, ничего хорошего я тоже в этом не вижу", - подчеркнул эксперт.

Как могла бы ответить Украина и что для этого нужно

РБК-Украина неоднократно писало о том, что сбивать КАБы в полете чрезвычайно сложно, поэтому наиболее эффективный способ - уничтожение самолетов-носителей. Как выход - усиление противовоздушной обороны дальнобойными комплексами, которые будут сбивать самолеты. Но еще лучше - бить по ним на земле, на аэродромах базирования.

Что касается зенитно-ракетных комплексов, то недавно дополнительный Patriot передала Румыния. Еще одну батарею анонсировали американские партнеры. Валерий Романенко надеется, что усиление такими системами позволит хотя бы частично решить проблему КАБов, например, для Харькова или Запорожья. Однако размещение недалеко от фронта грозит уничтожением Patriot.

Отметим, на этой неделе в российских пабликах появилось видео с поражением пусковой установки и радиолокационной станции предположительно в Днепропетровской области. По словам временного и.о. начальника управления коммуникаций Воздушных сил Юрия Игната, враг только повредил несколько единиц техники. И это же подразделение Patriot продолжает выполнять задачи.

"Я не жду, что мы из ничего получим возможность уничтожать носители КАБов. Единственный вариант, что нам разрешат бить своим оружием по России и американцы внезапно предоставят ракеты JASSM, и не просто на 370, а на 900 км", - отметил Романенко.

AGM-158 JASSM - это высокоточная авиационная ракета класса "воздух-земля". Одним из носителей является многоцелевой истребитель F-16, несколько единиц которых Украина уже получила от Дании и Нидерландов.

По мнению эксперта, если западные партнеры предоставят такие ракеты без ограничений и в большом количестве, то могут последовать удары по вражеским по складам, по аэродромам, по пунктам управления и транспортным узлам. По всей важной военной инфраструктуре, которая у россиян не настолько гибкая: за 2,5 года войны мы узнали, что нельзя делать большие склады, в отличие от россиян, которые накапливают боеприпасы в надежде, что по ним никто стрелять не будет и они смогут работать в комфортных условиях.

Кроме того, дальность 900 км означает, что половина производителей российских вооружений будет гореть и взрываться от повторной детонации.

"Вот тогда Россия реально посыплется. Фактически это будет похоже на конец войны. Но это будет военное поражение РФ. К сожалению, американцы боятся этого не меньше, чем поражения Украины", - подытожил эксперт.

При подготовке текста использовались: информация из открытых источников, публикации профильного портала Defense Express и Telegram-канала "Соняшник" (посвященный Воздушным силам), комментарии ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета (НАУ) Валерий Романенко.