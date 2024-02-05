РФ регистрирует танкеры под флагами Габона, чтобы спрятаться от санкций Запада, - Bloomberg

Отмечается, что количество судов, которые перешли под флаг африканской страны, выросло в пять раз в прошлом месяце, по сравнению со среднемесячным показателем за 2023 год.

Это означает, что в конце января под флагом Габона было более 100 судов "теневого флота" по сравнению с 20 годом ранее.

"Реестр флагов Габона начал набирать популярность как удобный флаг, предлагая заинтересованным сторонам простое и дешевое убежище", - сказал генеральный директор и соучредитель Windward AI Ами Дэниел.

По его словам, этот шаг направлен на то, чтобы избежать внимания регулирующих органов.

США ужесточают контроль за санкциями против РФ

В последние месяцы США и их союзники ужесточают ограничения цен на экспорт российской нефти, нацеливаясь на трейдеров и фирмы, которые помогают перевозить нефть выше ценового потолка.

По словам Дэниела, регулирующие органы также усиливают контроль над несколькими странами, судовые реестры которых обычно ассоциируются с незаконной деятельностью.

"Такие флаги, как Либерия, Сент-Китс и Невис и т.д., подвергаются серьезной атаке со стороны регулирующих органов, что делает их менее привлекательными для злоумышленников", - сказал он.

В четвертом квартале 2023 года в тройку стран с самым большим флагом для кораблей "теневого флота" входили Панама, Либерия и Россия.

Россия активно прячет свои танкеры

В материале указано, что около 50 судов, получивших флаг Габона в прошлом месяце, потеряли флаги Либерии и Панамы и принадлежали компаниям, базирующимся в России. Все суда должны зарегистрироваться в государстве флага, которое затем обеспечивает соблюдение международных морских правил в соответствии с законами ООН.

"Теневой флот", характеризующийся непрозрачным владением и использованием обманных методов, таких как отключение систем слежения, быстро расширился после вторжения России в Украину в 2022 году.

"Ограничения США на российскую и иранскую нефть, а также предыдущие ограничения на венесуэльские грузы создали процветающую торговлю для этих старых судов, работающих вне контроля Запада", - пишет Bloomberg.

Ужесточение санкций

Напомним, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Потоки нефти из России столкнулись с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний. Признаки появились всего через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.

Недавно США ввели новые санкции за перевозку российской нефти. Под ограничения попали почти 20 танкеров.