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Якщо РФ не розблокує українські порти, світу загрожує голод і масова міграція, - ООН

Фото: порт "Ольвія" біля Миколаєва (ua.news)
Автор: Володимир Костирін

В Організації Об'єднаних Націй попередили, що блокада військами РФ українських портів на Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, що призведе до голоду в світі, масової міграції та політичної нестабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Як зазначив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, силоси України переповнені зерном, яке у звичайний рік допомагає нагодувати 400 мільйонів людей по всьому світу.

Однак через розв'язану РФ війну проти України ланцюжок поставок був порушений, і порти не можуть нормально працювати поблизу центру зони бойових дій.

Бізлі здійснив чотириденний візит в Україну для вивчення способів доставки продовольства приблизно 1 мільйону жителів міст, що знаходяться в російській блокаді, а також для розгляду ширшої загрози глобальним ринкам продуктів харчування.

Так, проблема глобальних поставок продовольства полягає в тому, що українські порти Одеса, Чорноморськ, Південний і Миколаїв на узбережжі Чорного моря зараз не відкриті через очікуваний наступ РФ.

Бізлі зазначив, що дзвонив російській стороні та письмово виклав свої побоювання, але Кремль не відповів на жодне з попереджень ООН.

"Саме тут має втрутитися міжнародне співтовариство і прийняти дуже серйозні рішення про захист портів в гуманітарних цілях і відкриття портів для всього світу. Тому що весь світ заплатить ціну, якщо ми не відкриємо порти", - сказав він.

За словами представника ООН, нині голод загрожує близько 45 мільйонам людей в 38 країнах через сукупні втрати від воєн, посух і пандемії коронавірусу. Вплив російсько-української війни на ціни на продовольство, паливо і транспортні витрати ще більше збільшать це число й обмежить можливості ООН з надання їм допомоги.

Так, операційні витрати на продовольчу програму ООН зросли на 71 мільйон доларів на місяць, що означає, що організація зможе нагодувати на 4-5 мільйонів людей менше на рік тільки через збільшення витрат, розповів Бізлі.

Більш тривожною загрозою є довгостроковий виклик глобальним ринкам продовольства. За його словами, українські фермери все ще можуть зібрати урожай, який допоможе нагодувати голодуючих у світі, якщо війна припиниться зараз, але не в тому випадку, якщо південні порти та чорноморські морські шляхи залишаться закритими.

Бізлі закликає лідерів країн "Великої сімки" і уряди інших держав повернути у виробництво невикористовувані сільськогосподарські угіддя, щоб компенсувати можливу втрату українських і російських запасів продовольства. Однак попередив, що нестача їжі на світовому ринку і подальший різкий стрибок цін на продовольство означало б катастрофу для бідних країн.

"У вас буде голод, смерть і голод. У вас буде дестабілізація кількох народів і у вас буде масова міграція", - сказав представник ООН.

Раніше в ООН попереджали, що війна РФ проти України може призвести до злиднів і голоду до 1,7 млрд осіб.

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