У РФ розбився легкомоторний літак, є жертви

В Хабаровському краї (Російська Федерація) відбулася катастрофа легкомоторного навчально-тренувального літака Як-18, що призвело до загибелі 2 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосСМИ.

Повідомляється, що подія сталася в Хабаровському районі на аеродромі "Калинка". Місцева влада розповіла, що впавший літак впав на колишній військовий аеродром і при падінні нічого не зачепив.

"Літак впав в межах аеродрому "Калинка", не зачепивши будови, шкоди довколишніх поселень Калинка та Сергіївка немає. Літак після падіння не загорівся", - заявив представник місцевої адміністрації.

Також він розповів, що на борту літака знаходився пасажир і керівник галузі легкомоторної компанії. На місці події працюють співробітники рятувальної служби, а також правоохоронці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Болгарії поблизу населеного пункту Оризари розбився легкомоторний літак. В результаті катастрофи загинули 2 людини, за словами очевидців, у літака в польоті відірвалося крило.