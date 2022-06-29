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РФ поширює фейки про "захоплення" двох сіл у Харківській області

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Хаківська область, Середа 29 червня 2022 13:44
РФ поширює фейки про "захоплення" двох сіл у Харківській області Фото: РФ поширює фейки про "захоплення" двох сіл у Харківській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія поширює в соцмережах фейки про нібито нові "захоплення" двох сіл в Харківській облаті. Йдеться про населені пункти в Дергачівській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Facebook мера міста Дергачі В'ячеслава Задоренка.

"У соціальних мережах починає поширюватись інформація про те, що російська армія захопила села Цупівка, Дубівка, Лобанівка, Токарівка друга, Кочубеївка та Шопине Дергачівської громади!" - пише Задоренко.

Він пояснює, що цей "вкид" є або свідченням інформаційної неграмотності адміністраторів деяких спільнот у соцмережах, або спрямованою провокацією агресора, щоб викликати паніку серед місцевого населення.

"Я щодня інформую вас про ситуацію на фронті і прошу довіряти лише офіційним джерелам. Наразі ситуація не змінилася: у Цупівці продовжуються бойові дії, в районі Дементіївки теж, а Дубівка, Лобанівка, Токарівка друга, Кочубеївка, Шопине й інші населені пункти Токарівського округу й до цього перебували під контролем окупаційних військ", - зазначив Задоренко.

Нагадаємо, нещодавно керівник області Олег Синєгубов розповів, чи є загроза наступу росіян на Харків.

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