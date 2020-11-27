У РФ поширили фейк про Навального з посиланням на неіснуюче видання

Низка російських ЗМІ повідомила фейкову інформацію про Олексія Навального і його дружину. Журналісти посилалися на вигадане німецьке видання.

Виявив фейк незалежний російськомовний телеканал OstWest, який працює в Німеччині.

Йдеться про публікацію, в якій стверджується, що Юлія Навальне буде висуватися в депутати Держдуми РФ за вказівкою "закордонних кураторів", що історія з отруєнням Олексія Навального отрутою "Новачок" повністю придумана його командою, а канцлер ФРН Ангела Меркель стала жертвою широкомасштабної інформаційної кампанії з просування російського опозиціонера.

Спочатку публікація була розміщувала на сайті Abendlich Hamburg, її автором значиться якийсь Маттіас Фрітц. Однак телеканал OstWest виявив, що у сайту немає свідоцтва про реєстрацію ЗМІ, контактів і передплатників у Facebook.

Сам сайт Abendlich Hamburg з'явився в березні 2018 року і з перших днів копіює матеріали німецької редакції Russia Today. Крім того, торік сайт неіснуючого німецького видання використовував російський домен-сервіс "РЕГ.РУ".

Олексій Навальний назвав інформацію, передруковану російськими виданнями, повністю "вигаданою".

"Створили сайт неіснуючого німецького ЗМІ, там розміщують фігню, яку вигадують, а потім передруковують в Росії з заголовком "Як повідомило німецьке видання", - прокоментував він твердження, що з'явилися на Abendlich Hamburg.

Раніше німецькі експерти виявили сліди нервово-паралітичного агента "Новачок", яким отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, на ще кількох речах. До цього речовину знайшли на пляшці з водою.

Нагадаємо, німецькі військові токсикологи з'ясували, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний бойовою речовиною класу "Новачок". Використання цієї отрути потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.

Навальний впав у кому 20 серпня, під час госпіталізації у російському Омську місцеві лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Медики не знайшли в організмі опозиціонера отрути, з ініціативи сім'ї його перевели в клініку "Шаріте" в Берліні. У вересні Навального вивели з коми.