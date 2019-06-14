РФ намагалася втрутитися у вибори в Європарламент, - FT

Пов'язані з Російською Федерацією зловмисники намагалися втрутитися у хід виборів до Європейського парламенту, які відбулися у травні 2019 року. Про це повідомляє газета Financial Times, посилаючись на звіт Єврокомісії та її зовнішньополітичного підрозділу.

Видання зазначає, що в ході виборів були зроблені широкомасштабні спроби ввести виборців в оману і знизити явку.

"Зібрані докази свідчать про продовження послідовної дезінформаційної діяльності російських агентів, спрямованої на придушення явки виборців і надання впливу на їх переваги", - зазначено в звіті ЄК.

При цьому звіт не вказує, хто саме координував спроби втручання, однак відзначається зміна тактики організаторів. Замість "масштабних операцій на цифрових платформах" тепер проводяться локальні операції, які важче виявити.

FT вказує, що прикладом операцій, спрямованих на зниження явки, експерти вважають поширення матеріалів, що описують підконтрольність ЄП групам лобістів і його неефективність. Вплинути на настрої виборців зловмисники, як пояснюють експерти, намагалися, вкидаючи в соцмережі інформацію про занепад моральних цінностей у Євросоюзі (в якості прикладу, зокрема, згадувалася пожежа в соборі Паризької богоматері), а також звинувачуючи в корупційному скандалі в Австрії спецслужби Німеччини та Іспанії і "глибинну державу".

За даними видання, до кінця року ЄК має намір оцінити доцільність посилення регулятивних заходів, спрямованих на протидію поширенню дезінформації у соцмережах.

Як писало РБК-Україна раніше, Європейська комісія заявила, що явка на виборах до Європейського парламенту є найвищою за останні двадцять років.

Нагадаємо, в ЄП оголосили остаточний розклад сил на найближчі 5 років в результаті виборів, які пройшли 26 травня. З 751 місця у Європарламенті найбільшу кількість, 178 місць, отримала Європейська народна партія, на другому місці - Прогресивний альянс соціалістів і демократів - 152 місця, на третьому - Альянс лібералів і демократів для Європи зі 108 мандатами.