ua en ru
Пн, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ публикует допросы украинских военных: в ВС напомнили, что это оружие врага для пропаганды

Понедельник 16 декабря 2024 16:14
UA EN RU
РФ публикует допросы украинских военных: в ВС напомнили, что это оружие врага для пропаганды Иллюстративное фото: РФ публикует видео допросов украинских пленных для распространения пропаганды (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские пропагандисты довольно часто публикуют видео допросов украинских военных, попавших в плен. Это делается для деморализации военных и гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.

Как напомнили в Воздушных силах, таким образом россияне хотят влиять на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами. Ведь через такие допросы россияне пытаются распространить пропагандистские нарративы.

Такие видео Россия использует для оправдания своей агрессии. Ведь они могут содержать вырванные из контекста высказывания или неточные факты, которые могут быть интерпретированы в пользу врага. Таким образом Россия пытается формировать фальшивые представления о ситуации на фронте и общие настроения в украинском обществе.

"Следует помнить, что военные, попавшие в плен, могут давать показания под физическим или психологическим давлением. В условиях допросов, осуществляемых агрессором, они могут вынужденно озвучивать то, что им навязывается, не отражая при этом своего истинного мнения или позиции. Это не является свидетельством измены или отсутствия патриотизма, а скорее результатом сложных условий плена", - пишут Воздушные силы.

Заметим, что при просмотре таких видео важно быть осторожными и критически относиться к ним. Стоит помнить, что эти материалы могут быть частично или полностью сфальсифицированы.

Обмены пленными

С начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 58 обменов военнопленными. Благодаря этому из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.

Последний обмен пленными состоялся в ночь на 19 октября. Тогда в Украину вернулись 95 украинских военных.

Ранее Украина заявила, что готова к обмену по формуле "всех на всех". Россия игнорирует инициативу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины
NEWS
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных