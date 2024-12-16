РФ публикует допросы украинских военных: в ВС напомнили, что это оружие врага для пропаганды

Российские пропагандисты довольно часто публикуют видео допросов украинских военных, попавших в плен. Это делается для деморализации военных и гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.

Как напомнили в Воздушных силах, таким образом россияне хотят влиять на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами. Ведь через такие допросы россияне пытаются распространить пропагандистские нарративы.

Такие видео Россия использует для оправдания своей агрессии. Ведь они могут содержать вырванные из контекста высказывания или неточные факты, которые могут быть интерпретированы в пользу врага. Таким образом Россия пытается формировать фальшивые представления о ситуации на фронте и общие настроения в украинском обществе.

"Следует помнить, что военные, попавшие в плен, могут давать показания под физическим или психологическим давлением. В условиях допросов, осуществляемых агрессором, они могут вынужденно озвучивать то, что им навязывается, не отражая при этом своего истинного мнения или позиции. Это не является свидетельством измены или отсутствия патриотизма, а скорее результатом сложных условий плена", - пишут Воздушные силы.

Заметим, что при просмотре таких видео важно быть осторожными и критически относиться к ним. Стоит помнить, что эти материалы могут быть частично или полностью сфальсифицированы.

Обмены пленными

С начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 58 обменов военнопленными. Благодаря этому из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.