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РФ проводит провокации с целью выявления огневых позиций ВСУ, - ОТГ "Харьков"

Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российское командование стремится сохранять технику и вооружение. Поэтому использует живую силу для выявления огневых позиций ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

"Враг предпочитает хранить технику и вооружение, чем беречь свой личный состав. Поэтому часто людей отправляют в какие-то непонятные штурмы. Людей отправляют на штурмовые действия, используя их как приманку, чтобы по ним начинали отрабатывать Силы обороны", - рассказал он.

По его словам, таким образом россияне пытаются выведать систему огня ВСУ и наносить впечатления. Но те люди полностью погибают от огневого поражения украинских военных.

На данный момент самой горячей точкой на направлении остается Волчанск и близлежащие населенные пункты. В частности, в Волчанске россияне не оставляют попыток расширить зону контроля, используя все имеющиеся силы и средства - обстреливают город из РСЗО или тяжелых огнеметных систем.

"Кое-где врагу удается наносить поражения по своим же подразделениям. "Дружеский огонь" свидетельствует о том, что противник находится в состоянии отчаяния или максимальной злобы и имеет задачу продвинуться к своему подразделению, которое продолжает быть заблокированным на агрегатном заводе. Конечно, врагу это не удается. , ибо мы учитываем все имеющиеся средства и возможности противника.

Ситуация в Волчанске

По данным ISW, недавно Силы обороны Украины контратаковали в районе Волчанска вблизи паровой мельницы к северу от Агрегатного завода.

Также недавно россияне пытались доставить подкрепление на автомобильном транспорте, но по ним нанесли огневое поражение. В ответ россияне применили реактивные системы залпового огня по прилегающей к Агрегатному заводу территории, чем нанесли урон своим же подразделениям.

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