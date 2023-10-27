ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ провалила мобилизацию в Крыму, готовятся чистки в "военкоматах", - ЦНС

Крым, Пятница 27 октября 2023 15:22
UA EN RU
РФ провалила мобилизацию в Крыму, готовятся чистки в "военкоматах", - ЦНС Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне провалили мобилизацию в Крыму, теперь Москва планирует провести чистки в "военкоматах" из-за возможного саботажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты провалили план по мобилизации на временно захваченном полуострове Крым. Жители Крыма покидают полуостров, убегая от мобилизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "военкоматы" уже донесли верхушке, что план по принудительному набору местных жителей в войска оккупантов не будет выполнен.

В связи с чем в Москве планируют сменить руководство "военкоматов" на российских гастролеров. Там подозревают, что работники "военкоматов" занимались саботажем.

Мобилизация в России

В начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, в ЦНС сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал, что россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крим Война в Украине Мобилизация в России
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ