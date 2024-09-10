РФ продолжает атаки на Покровском и Кураховском направлениях, там идут бои - Генштаб

По данным Генштаба, с начала суток на фронте уже произошло 76 боевых столкновений.

Не прекращаются коварные атаки артиллерии и авиации врага по приграничью Сумской и Черниговской областей. Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории россии пострадали районы населенных пунктов Николаевка, Малушино, Галагановка, Поповка, Толстодубово и Александровка. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов Гремяч, Пустогород, Глухов, Речки, Павловка и Николаевка, в общем сбросив 20 авиационных бомб.

Также Россия наносит удары по собственной территории. По имеющейся информации, за сегодня враг совершил восемь авиационных ударов по территории Курской области, задействовав десять авиабомб.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские оккупанты осуществили штурм оборонительных рубежей украинской армии в районе Волчанска. Идет бой.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского. Одиннадцать боестолкновений завершилось, еще пять - продолжается.

На Северском направлении, вблизи населенных пунктов Верхнекаменское, Григорьевка и Спорное защитники украинской земли отбили девять атак оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия в направлении позиций нашего войска вблизи Ивановского и Калиновки. В настоящее время идет одно боестолкновение. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до пяти. Враг сосредоточил свои усилия в районе Дачного, Торецка и Нелиповки, где Силами обороны отражены две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкам подвергаются районы Торецка и Иванополье.

С начала суток на Покровском направлении противник, при поддержке авиации, уже совершил 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 11 атак противника, три атаки продолжаются. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Украинской, Антоновки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день зафиксировано 14 атак оккупационной армии, три из них еще продолжаются.

На Временском направлении противник активных наступательных действий пока не проводил. Осуществляет обстрелы позиций, населенных пунктов и наносит авиационные удары.

На Ореховском направлении оккупанты провели одну неудачную попытку атаковать наши подразделения вблизи Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении противник пять раз безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.