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У МЗС відреагували на відкриття Росією справи проти Муждабаєва

Новини » Політика     26.05.2020 - 12:35
У МЗС відреагували на відкриття Росією справи проти Муждабаєва
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба прокоментував справу проти заступника гендиректора ATR

Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством з політичних мотивів. Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував справу проти заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва.

Це міністр написав у Twitter.

"Політичне переслідування Айдера Муждабаева свідчить: Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством з політичних мотивів. Це, зокрема, підриває справжні антитерористичні зусилля міжнародного співтовариства і дискредитує їх інструментарій", - написав Кулеба.

Нагадаємо, в Росії порушили справу проти заступника гендиректора телеканалу ATR.

Зазначимо, український МЗС виступив із заявою через порушення прав людини в Криму.

РБК-Україна писало, що Україна почала процес передачі Міжнародному морському трибуналу докази проти Росії.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України МЗСРосійська ФедераціяATR
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