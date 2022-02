РФ продовжує стягувати війська та техніку до Білорусі та в Крим: з'явились нові знімки

"На заході Росії великий контингент військ та збройних сил нещодавно прибув на Курський полігон приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною. Продовжує прибувати додаткове обладнання, і ведуться приготування для розміщення додаткових військ та техніки", - пише журналіст.

Повідомляється, що в Криму 10 лютого на аеродромі Октябрське спостерігалась нова велика дислокація військ і техніки.

"На цей закинутий аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів і сотні одиниць техніки", - уточнює Міллер.

Вказано, що Росія також перекинула бойову групу у Речицю (Білорусь) за 45 км від українських кордонів.

Разом з тим нові війська виявили неподалік Новоозерного й у Славному окупованому Криму. На знімках, зокрема, видно реактивні системи залпового вогню і новоприбулу бронетехніку.

In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area ~110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment. @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz