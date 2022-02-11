РФ продовжує стягувати війська та техніку до Білорусі та в Крим: з'явились нові знімки
Росія продовжує перекидати війська та техніку до окупованого Криму та Білорусі, де від учора тривають навчання. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста BuzzFeed News Крістофера Міллера у Twitter.
"На заході Росії великий контингент військ та збройних сил нещодавно прибув на Курський полігон приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною. Продовжує прибувати додаткове обладнання, і ведуться приготування для розміщення додаткових військ та техніки", - пише журналіст.
Повідомляється, що в Криму 10 лютого на аеродромі Октябрське спостерігалась нова велика дислокація військ і техніки.
"На цей закинутий аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів і сотні одиниць техніки", - уточнює Міллер.
Вказано, що Росія також перекинула бойову групу у Речицю (Білорусь) за 45 км від українських кордонів.
Разом з тим нові війська виявили неподалік Новоозерного й у Славному окупованому Криму. На знімках, зокрема, видно реактивні системи залпового вогню і новоприбулу бронетехніку.
In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area ~110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment. @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Rechitsa, Belarus. Troops and battle group deployed near the city of Rechitsa, less than 45 kilometers from the border with Ukraine. : @Maxar pic.twitter.com/qb2uBD2uYr— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. : @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
First @Maxar showing Oktyabrskoye airfield. The rest showing Novoozernoye buildup. pic.twitter.com/jGvAP70WKn— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з безпекою в Україні не змінюється. Коментуючи нагромадження російських військ на кордоні, він заявив, що не бачить нічого нового.
Зазначимо, вчора на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022". Вони проходитимуть, зокрема, поблизу українських кордонів.
Додамо, що Україна проведить дзеркальні навчання через спільні маневри Росії та Білорусі.