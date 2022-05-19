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РФ продовжує обстрілювати Сумську область. Під ударом - Шосткинський район

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Провокації на державному кордоні у Сумській області не припиняються. Росіяни знову обстріляли населені пункти Шосткинського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Ворог обстріляв із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

На Сіверському напрямку противник продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

"З метою уточнення положення наших підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомоги БпЛА", - повідомляють в Генштабі.

Нагадаємо, російські військові обстрілювали населені пункти Сумської області вздовж усього кордону регіону з РФ. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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