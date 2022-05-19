РФ продовжує обстрілювати Сумську область. Під ударом - Шосткинський район

Провокації на державному кордоні у Сумській області не припиняються. Росіяни знову обстріляли населені пункти Шосткинського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Ворог обстріляв із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.
На Сіверському напрямку противник продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
"З метою уточнення положення наших підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомоги БпЛА", - повідомляють в Генштабі.
Нагадаємо, російські військові обстрілювали населені пункти Сумської області вздовж усього кордону регіону з РФ. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
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