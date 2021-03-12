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РФ продовжує нарощувати бойовий потенціал біля українського кордону, - Міноборони

Автор: Ігор Литвиненко

Російська Федерація продовжує нарощувати бойовий потенціал біля українського кордону і на тимчасово окупованих територіях. Також окупанти готують медичні установи до роботи в посиленому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Російська Федерація саботує дотримання миру і виконання взятих на себе зобов'язань та міжнародних домовленостей. Збройні сили держави-агресора продовжують нарощувати бойовий потенціал у кордонів України і на тимчасово окупованих територіях", - повідомили в Міноборони.

Також в Головному управлінні розвідки України повідомили, що на Донбасі проводилися командно-штабні тренування з приведенням у вищі ступені бойової готовності з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів.

"Крім того, окупанти готують медичні установи до роботи в посиленому режимі: з території російської федерації завозяться запаси медичного майна, обладнуються додаткові лікувальні палати, здійснюється дострокова виписка легко хворих осіб", - додали в ГУР.

Нагадаємо, раніше в штабі операції Об'єднаних сил повідомляли про можливості загострення ситуації на Донбасі з боку бойовиків.

При цьому віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков виключив можливість масштабного наступу Російської Федерації на Україну.

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Новини України Міністерство оборони УкраїниРосійська Федераціябойовикибоевая готовность
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