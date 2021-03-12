РФ продовжує нарощувати бойовий потенціал біля українського кордону, - Міноборони

"Російська Федерація саботує дотримання миру і виконання взятих на себе зобов'язань та міжнародних домовленостей. Збройні сили держави-агресора продовжують нарощувати бойовий потенціал у кордонів України і на тимчасово окупованих територіях", - повідомили в Міноборони.

Також в Головному управлінні розвідки України повідомили, що на Донбасі проводилися командно-штабні тренування з приведенням у вищі ступені бойової готовності з'єднань і частин першого і другого армійських корпусів.

"Крім того, окупанти готують медичні установи до роботи в посиленому режимі: з території російської федерації завозяться запаси медичного майна, обладнуються додаткові лікувальні палати, здійснюється дострокова виписка легко хворих осіб", - додали в ГУР.