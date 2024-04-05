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РФ скрывает потери на войне в Украине, чтобы не платить деньги родственникам оккупантов (перехват)

Иллюстративное фото: россияне жалуются на командование на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский захватчик рассказал, что его командование скрывает потери среди личного состава с тем, чтобы не выплачивать компенсацию родственникам погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Перехвачен разговор о фактах сокрытия потерь руководством РФ с целью невыплаты обещанной денежной компенсации.

"Я звонил им, в Министерство обороны звонил, но они одно и то же говорят - он считается в живых, он не ранен.. Но от него уже полтора месяца ничего нет. Он считается что он на СВО. Но ведь они говорят что он жив, чтобы ничего не платить", - говорит россиянин.

В то же время, он говорит, что его товарищу не приходит заработная плата за то, что тот воюет в Украине.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали, как российские военные из бывших заключенных в захваченном Мариуполе убили своего командира.

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