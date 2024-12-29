РФ стремится исключить Талибан и ХТШ из списка террористов, - ISW

Аналитики отмечают, что 28 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству РФ исключать организации из списка террористических организаций России.

В то же время российские военкоры сообщили, что указ будет способствовать сближению РФ с Талибаном. Параллельно один блогер заявил, что Талибан продемонстрировал свои намерения принести мир в Афганистан, что откроет новые торговые пути для России.

Ранее эксперты ISW писали, что российские власти готовят правовые механизмы для исключения Талибана из списка. В свою очередь указ Путина, вероятно, является одним из последних шагов в этом процессе.

Также указ российского диктатора создает правовую основу для исключения правительством РФ других организаций, включая Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), из списка запрещенных террористических организаций. Аналитики уточнили, что это делается в рамках усилий РФ по развитию позитивных отношений с временным правительством во главе с ХТШ в Сирии, а также обеспечению гарантий продолжения деятельности российских военных баз в Сирии.