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РФ стремится исключить Талибан и ХТШ из списка террористов, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Власти РФ продолжают создавать правовую основу, чтобы исключить Талибан и ХТШ из списка запрещенных террористических организаций. Решения имеют несколько целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 28 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству РФ исключать организации из списка террористических организаций России.

В то же время российские военкоры сообщили, что указ будет способствовать сближению РФ с Талибаном. Параллельно один блогер заявил, что Талибан продемонстрировал свои намерения принести мир в Афганистан, что откроет новые торговые пути для России.

Ранее эксперты ISW писали, что российские власти готовят правовые механизмы для исключения Талибана из списка. В свою очередь указ Путина, вероятно, является одним из последних шагов в этом процессе.

Также указ российского диктатора создает правовую основу для исключения правительством РФ других организаций, включая Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), из списка запрещенных террористических организаций. Аналитики уточнили, что это делается в рамках усилий РФ по развитию позитивных отношений с временным правительством во главе с ХТШ в Сирии, а также обеспечению гарантий продолжения деятельности российских военных баз в Сирии.

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