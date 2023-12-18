РФ возвращает на фронт солдат из отряда "Шторм-Z" даже после ампутаций, - разведка Британии

Россияне отказываются должным образом лечить своих солдат из подразделения "Шторм-Z". Их возвращают на фронт с ранами, которые не зажили, и даже ампутациями.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Великобритании в Twitter .

"Бойцов российского подразделения “Шторм-Z” с высокой вероятностьювозвращают на боевую службу с ранами, которые не зажили, и даже послеампутаций конечностей", - сказано в сообщении.

По информации разведки, донецкие боевики, "вагнеровцы" и солдаты из "Шторм-Z" после ранений получали минимальное лечение или их вовсе не пытались вылечить.

При этом в разведке Британии добавляют, что, вероятно, к новобранцам в "Шторм-Z", которых освободили из тюрем для войны, относятся особенно плохо. В большинстве случаев у них нет документов, которые необходимы для доступа к госпиталям.

Что известно о "Шторм-Z"

Напомним, "Шторм-Z" - это подразделение, куда преимущественно входят российские заключенные. Их отправляют штурмовать позиции украинских военных и используют в качестве "пушечного мяса".

Издание Reuters еще в начале октября сообщало о том, что оккупантам из "Шторм-Z" не оказывают медицинскую помощь - их оставляют умирать прямо на поле боя в случае ранений.

По информации журналистов, отряды по 100 - 150 таких бойцов отправляют на наиболее уязвимые участки фронта как расходный материал.

Ранее стало известно, что оккупанты из "Шторм-Z" стали чаще сбегать с поле боя. Об этом рассказали в Вооруженных силах Украины.