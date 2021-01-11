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РФ постійно вичікує, щоб вирішити питання Донбасу на своїх умовах, - Кулеба

Київ, Понеділок 11 січня 2021 12:31
РФ постійно вичікує, щоб вирішити питання Донбасу на своїх умовах, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У питанні врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона займає вичікувальну позицію. Вона хоче вирішити його на своїх умовах.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо чогось нас і навчив досвід переговорів з Росією щодо Донбасу - це те, що вона постійно чекає на оптимальні обставини, щоб врегулювати ситуацію на своїх умовах. Коли вони не бачать можливості це зробити - починають дуже сильно тиснути на гальма", - зазначив міністр.

Він вважає, що нинішній стан речей може влаштовувати Москву в короткостроковій перспективі. При цьому можливість переговорів з Росією досі є, і вона може повернутися до конструктиву.

"Однією з причин паузи по донбаському треку були вибори в США. Вони дивилися, з якою саме адміністрацією будуть торгуватися", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що прогрес на донбаському треку нагадує парадокс кота Шредінгера - він одночасно існує і одночасно відсутній.

Він також назвав дві причини для Росії вивести війська з Донбасу.

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Новини України Політика Російська ФедераціяДонбасДмитро Кулеба

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