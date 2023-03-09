РФ усиливает фильтрационные мероприятия в оккупации и усложняет перемещение между городами, - Маляр

"Для решения административных, финансовых и других проблем граждане вынуждены обращаться в учреждения и учреждения, которые находятся исключительно в крупных городах региона", - говорится в сообщении.

При этом командование российских оккупационных войск постоянно усложняет порядок перемещения между населенными пунктами. В частности, сейчас следует оформлять разрешение на перемещение.

"Так в Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей из-за отсутствия возможности решения по месту жительства административных, медицинских и других проблем, граждан, в том числе пожилых людей и лиц с инвалидностью, заставляют для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение в населенных пунктов, в которых функционируют соответствующие учреждения", - пояснила Маляр.

Заместитель министра обороны Украины добавила, что такое положение вещей вызывает недовольство населения российскими властями. Именно поэтому, с целью недопущения возможных протестных настроений общественности, российские оккупационные войска еще больше усиливают так называемые фильтрационные меры и административно-полицейский режим.