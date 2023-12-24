В РФ распространяют фейк о связи "пражского стрелка" с Украиной, - ЦПД

В неправдивых сообщениях утверждается, что "пражский стрелок" оказался этническим украинцем из западных областей страны.

"По словам ru-пропагандистов, чешские СМИ пытаются этот факт не озвучивать, поскольку в стране якобы уже совершено украинцами слишком много тяжких преступлений", - говорится в публикации.

Между тем в ЦПД подчеркивают, что на самом деле эта информация "является фейком, который опроверг глава МВД Чехии Вит Ракушан". Так, министр заявил на одном из своих брифингов, что "стрелок" - Давид Козак - урожденный чех, росший в чешской семье.

"Он не имел каких-либо отношений с Украиной", - добавил глава чешского МВД.

В Центре призывают граждан доверять только верифицированным источникам информации.

Стрельба в центре Праги

Напомним, 21 декабря в столице Чехии Праге 21 декабря мужчина устроил стрельбу в университете в центре города. Сначала сообщалось о 10 жертвах, однако позже вечером местные правоохранители уточнили, что стрелок убил по меньшей мере 15 человек и ранил минимум 24 человека.

Как рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина, по информации чешской полиции, на вечер четверга украинцев нет среди пострадавших.

По словам начальника полиции Чехии Мартина Вондрашека, нападавший совершил самоубийство, когда по нему вели огонь правоохранители. Чешские СМИ написали о том, что стрелком мог оказаться 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Козак.

Полиция проверяла сообщения стрелка в соцсетях, которые могут свидетельствовать о том, что он брал пример с российской восьмиклассницей. Она в начале декабря расстреляла в школе Брянска двух человек, еще пятеро получили ранения. После стрельбы школьница покончила с собой.