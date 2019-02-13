РФ може спробувати відкрити другий фронт в Європі, - Помпео

Спроби РФ по дестабілізації ЄС мають зустрічатися рішучим опором

Российская Федерация (РФ) может попытаться открыть на севере Европы второй фронт агрессивных действий. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Помпео, Европа должна противодействовать российской агрессии, в частности в Украине.

"Сегодня мы должны заботиться об увеличении оборонных возможностей НАТО, учитывая возможную российскую агрессию. Война на европейской земле и то, что происходит в Украине, открыли нам глаза на то, что россияне могут попытаться открыть второй фронт именно здесь", - заявил Помпео.

Он также отметил, что НАТО должно сыграть важную роль по защите свободных народов Европы.

Госсекретарь США отметил, что у России есть значительные планы по обеспечению собственного доминирования в Европе и мире.

Помпео также отметил, что попытки России по дестабилизации Европы должны быть встречены решительным сопротивлением.

В частности, присутствие НАТО на восточном фланге и реагирование по принципу: нападение на одну страну является нападением на весь Альянс.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями против России в ответ на захват украинских моряков. В частности, Британия и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении РФ были озвучены Брюсселем в предстоящие недели.

Отметим, на прошлой неделе в Палате представителей США заявили о неэффективности санкций против России.