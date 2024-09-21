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РФ поздно вечером обстреляла Харьков: в результате атаки 15 пострадавших

Фото: спасатель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 20 сентября, российские оккупанты снова запустили КАБы на Харьков. Под таковой оказались три района города, пострадали 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры и канал мэра города Игоря Терехова.

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, атака произошла примерно в 20:45. Для ударов российские оккупанты использовали самолет Су-34, который из Белгорода осуществил пуски трех управляемых авиационных бомб (КАБ). По предварительным данным я это ФАБ-250 с УПКМ.

Фильчаков уточнил, что в Холодногорском районе города вражеская авиабомба попала по территории частного дома. В Шевченковском попадание зафиксировано в проезжую часть возле больницы. Между тем в Киевском районе - по территории предприятия.

"По состоянию на сейчас известно о восьми пострадавших, среди которых две девочки 10 и 17 лет. У детей диагностировали острую реакцию на стресс", - отметил руководитель Харьковской облпрокуратуры.

Сейчас на месте событий работают прокуроры и следователи и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений.

"Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Позже, в 01:01, Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 15. У всех них, кроме детей, состояние среднее. У двух детей и одного взрослого - легкое. Восемь пострадавших госпитализированы.

 

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