RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ за полтора часа сбросила на Херсонскую область 25 авиабомб. Есть разрушения и пострадавшие

Иллюстративное фото: РФ за полтора часа сбросила на Херсонскую область 25 авиабомб (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Днем вторника, 21 ноября, Россия запустила по Херсонской области 25 управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

По его данным, бомбы были запущены в период с 11:20 до 13:00. Враг сбросил их на населенные пункты Бериславского и Каховского районов.

В результате атаки, по предварительным данным, пострадали два человека.

В Бериславе ранение получил 74-летний мужчина, в Новобериславе – 54-летний местный житель. Им оказывают медпомощь.

Фото: атака на Херсонскую область (t.me/olexandrprokudin)

Обстрелы Херсона

Российские войска ежедневно и несколько раз обстреливают Херсон из временно оккупированной части Херсонской области. Вчера, 19 ноября, оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне - 3-летний ребенок получил ранения, когда гулял на улице с бабушкой. Еще трое взрослых тоже пострадали. А 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстрелы левобережья Херсонской области. Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины