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В РФ подорвали автомобиль российского пропагандиста Прилепина

Фото: Захар Прилепин, русский писатель, пропагандист (t.me/bazabazon)
Автор: Сергей Пышкин

В Нижнем Новгороде подорвали автомобиль пропагандиста Захара Прилепина. Писатель в момент взрыва находился в транспорте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

"Машину Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен, сообщил "РИА Новости" источник в правоохранительных органах", - отмечает издание.

Как утверждает источник российского издания "РБК", которое цитирует Bild, Прилепин утром возвращался в Москву с временно оккупированных территорий Украины. Его автомобиль пересек один из пропускных пунктов на приграничной территории. По дороге пропагандист остановился поесть в кафе в Нижегородской области, а уже после того, как продолжил движение - произошел взрыв.

Согласно предварительной информации, подозреваемые в организации взрыва сопровождали машину пропагандиста уже на территории России.

Тем временем SHOT утверждает, что пропагандист серьезно пострадал - у него ранены ноги.

"Взрывчатка была заложена под капот. Авто взорвалось около 10:40 и опрокинулось. Воронка под машиной диаметром около полутора метров и 0,7 метра глубиной. На месте ждут вертолет", - пишет издание.

Обновлено в 13:00

Ответственность за подрыв автомобиля взяло на себя движение "АТЕШ".

"Движение "АТЕШ" охотилось за Прилепиным с начала года. Его достали. Все только начинается для рашистов. Захар Прилепин был плохим писателем, да и как человек дрянь. Было ощущение, что его рано или поздно взорвут. Вот прямо как чувствовали. И сбылось - ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больнице", - пишет движение.

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Российская ФедерацияНижний Новгород