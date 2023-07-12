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РФ перебросила пехотные резервы в сторону севера Донецкой области, - Андрющенко

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Украина, Среда 12 июля 2023 09:07
РФ перебросила пехотные резервы в сторону севера Донецкой области, - Андрющенко Фото: пехотные резервы в сторону севера Донецкой области перебросила РФ через Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия продолжает перекидывать на фронт через Мариуполь технику и живую силу. В частности, недавно вражеская пехота была опрокинута в сторону севера Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариупольский район на побережье прибыли на ротацию/доукомлектование российские подразделения морской пехоты", - рассказал он.

По словам Андрющенко, частично резервы после подготовки были переброшены в сторону севера Донецкой области.

Кроме того, как отметил советник мэра, через город поехали и колонны в направлении Никольское - Розовка - Пологи.

"По меньшей мере, 12 грузовиков с БК и пять тягачей с танками и БМП", - отметил он.

Резервы РФ

Ранее сообщалось, что Россия занялась подготовкой стратегического резерва военных для фронта. При этом новые подразделения и воинские части будут приведены в боевую готовность не ранее начала следующего года.

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