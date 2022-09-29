RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ передислоцировала войска от границ со странами Балтии и Финляндией: СМИ объяснили причину

Фото: РФ передислоцировала войска от границ со странами Балтии и Финляндией (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россия пытается компенсировать потери в живой силе и технике, которые понесла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.

"РФ передислоцировала до 80 процентов войск от границ со странами Балтии и Финляндией", - отметил журналист.

Детч добавил, что, по словам европейских чиновников, в Калининграде и вблизи Литвы, Латвии и Эстонии может остаться всего 6 000 российских военных.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Кремль уже бросил первых мобилизованных россиян на войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины