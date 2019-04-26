У РФ відкинули заяву Сенцова про катування під час затримання

В Мін'юсті РФ заявили, що український політв'язень Олег Сенцов нібито не піддавався жорстокому поводженню під час затримання, а зафіксовані у нього гематоми і синці мають "альтернативне походження". Про це йдеться у відповіді Мін'юста Росії Європейському суду з прав людини (ЄСПЛ), де розглядається скарга Сенцова, повідомляють росЗМІ.

В РФ заявили, що російські правоохоронці провели "ретельне" розслідування заяви Сенцова про жорстоке поводження і не знайшли причин для порушення кримінальної справи. Також Мін'юст РФ повідомив ЄСПЛ, що рішення суду по справі Сенцова було нібито справедливе.

Відзначимо, 29 грудня 2018 року ЄСПЛ повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко. До цього Росія представила Європейського суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня. Суд відмовив РФ. Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе в коментарі РБК-Україна повідомляв, що рішення по скарзі політв'язня ЄСПЛ може прийняти в цьому році.

Нагадаємо, в серпні 2015 року Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання" в окупованому Криму. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".